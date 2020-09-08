"Динамо дешево або безкоштовно зараз повинне когось взяти – це опорник або центральний захисник. Сергій Сидорчук не може грати 45-50 матчів за сезон. Він не залізний, не вічний, отримує жовті картки.

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У Бурди розрив ахілла, тому друга позиція – саме центрбек. Вони шукають, шукають, аж збилися з ніг. Я так розумію, що наразі стратегія Суркісів така: дешево і безкоштовно – так! А платити великі гроші будуть лише за трьох умов. Перша – продається хтось з лідерів, друга – брати отримують назад гроші, за які вони борються, третя – вихід в групу ЛЧ і гроші, які за неї можна отримати", – резюмував Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Додамо, що Динамо у літнє міжсезоння ще не платило гроші за жодного гравця, обмежившись підписанням Артема Кравця на правах вільного агента.

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