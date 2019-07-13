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Динамо скасувало спаринг зі Швацем

13:18 184 Читать на русском
Динамо скасувало спаринг зі Швацем
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо не зіграє проти австрійського Шваца.

Товариські матчі
Динамо
-
Матч скасовано -
-
Швац
14:30 14:07:2019
Матч скасовано
завершено
 

Коментатор YouTube-каналу Динамо Вадим Власенко повідомив, що "біло-сині" скасували контрольний матч з австрійським Швацем.

Динамо – Брентфорд: пряма онлайн-трансляція контрольного матчу

Причиною стали несприятливі погодні умови та погана якість газону тренувального комплексу в Австрії.

Вже 28 липня кияни зіграють у матчі за Суперкубок України проти донецького Шахтаря. Поєдинок 5-й рік поспіль відбудеться в Одесі.

blog_ava
Динамо – Брентфорд: пряма онлайн-трансляція контрольного матчу
12:42
1730
Теги
Міжсезонні збори Товариські матчі Швац Швац Динамо - Швац Динамо Динамо
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