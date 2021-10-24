Динамо приймало СК Дніпро-1 в рамках 12-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Динамо було явним фаворитом перед поєдинком проти СК Дніпро-1, що підопічні Луческу і продемонстрували на полі.

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До перерви господарям бракувало влучності, але у другому таймі Циганков компенсував це сповна. Лідер Динамо з дальньої відстані шикарним ударом поцілив у дев'ятку воріт суперника. Подвоїв перевагу у зустрічі новоспечений нападник киян Денис Гармаш.

Динамо продовжує лідирувати в УПЛ, СК Дніпро-1 опустився на 5-ту сходинку.

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