Динамо приймає СК Дніпро-1 у 2 турі чемпіонату України 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Обидві команди переживили важкі поєдинки серед тижня, зазнавши розгромних поразок у єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 17:00. Цією грою вони починають для себе сезон УПЛ 2022/23. Де дивитися матч Динамо – СК Дніпро-1 онлайн? Гру мала транслювати Setanta Sports, але її представників уже втретє в сезоні не пустили на стадіон, відтак показ оголосили на 2+2 та УНІАН.

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Несподівано у стартовому складі не знайшлося місця для Томаша Кендзьори і Віктора Циганкова. Український вінгер взагалі не потрапив до заявки на гру. Їх замінили Микита Кравченко та Олександр Караваєв.

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук (к), Шепелев, Шапаренко, Караваєв, Кравченко, Забарний, Буяльський, Беседін, Дубінчак

Запасні: Бойко, Нещерет, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Тимчик, Сирота, Царенко, Кендзьора

СК Дніпро-1: Валеф, Танчик, Сваток (к), Сарапій, Бузанелло, Гуцуляк, Бабенко, Бланко, Громов, Піхальонок, Довбик

Запасні: Юрчук, Рибак, Кінарейкін, Логінов, Когут, Назаренко, Рубчинський, Кононов, Адамюк.