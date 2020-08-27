Динамо шукає підсилення для тренерського штабу Луческу
Головний тренер Динамо Мірча Луческу найближчим часом розширить команду своїх помічників.
"У тренерському штабі Динамо незабаром може відбутися підсилення. Мірча Луческу активно шукає тренера-аналітика", – повідомляє Telegram-канал Бомбардир.
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Зараз у команду румунського фахівця входять Дієго Лонго, Еміл Карас, Олег Гусєв, Огнен Вукоєвич, Михайло Михайлов, Віталій Кулиба і Володимир Ярмошук.
Нагадаємо, Мірча Луческу вдало розпочав новий сезон біля керма київського клубу, розгромивши Олімпік (4:1) у першому турі УПЛ, та здолавши Шахтар у Суперкубку України (3:1).
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