Головний тренер Динамо Мірча Луческу найближчим часом розширить команду своїх помічників.

"У тренерському штабі Динамо незабаром може відбутися підсилення. Мірча Луческу активно шукає тренера-аналітика", – повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

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Зараз у команду румунського фахівця входять Дієго Лонго, Еміл Карас, Олег Гусєв, Огнен Вукоєвич, Михайло Михайлов, Віталій Кулиба і Володимир Ярмошук.

Нагадаємо, Мірча Луческу вдало розпочав новий сезон біля керма київського клубу, розгромивши Олімпік (4:1) у першому турі УПЛ, та здолавши Шахтар у Суперкубку України (3:1).

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