Динамо поповнить фахівець, який працюватиме з форвардами

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів, що Динамо шукає фахівця для роботи з нападниками.

"Знаю, що зараз у Динамо почнуть працювати індивідуально з нападниками. Президент клубу разом із головним тренером вирішили, що потрібно найняти фахівця, який має досвід гри в нападі, який сам був дуже хорошим форвардом.

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І ось він буде працювати з форвардами Динамо. Хто це буде? Я думаю, ви найближчим часом дізнаєтеся", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.