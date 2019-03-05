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Динамо поповнить фахівець, який працюватиме з форвардами

20:40 1325 Читать на русском
Динамо поповнить фахівець, який працюватиме з форвардами
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів, що Динамо шукає фахівця для роботи з нападниками.

"Знаю, що зараз у Динамо почнуть працювати індивідуально з нападниками. Президент клубу разом із головним тренером вирішили, що потрібно найняти фахівця, який має досвід гри в нападі, який сам був дуже хорошим форвардом.

Василь Кравець міг перейти в Динамо, – Циганик

І ось він буде працювати з форвардами Динамо. Хто це буде? Я думаю, ви найближчим часом дізнаєтеся", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Ігор Циганик
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