"Ми багато подорожуємо, у нас немає змоги нормально тренуватися, ми не проводимо матчі вдома, зі своїми глядачами. Все це дуже непросто. Але завтра у нас черговий поєдинок, і я сподіваюся, мої гравці виглядатимуть добре.

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Щодо АЕКа, це хороша команда, побудована на іноземних футболістах, у яких є великий досвід, адже вони грали у найкращих європейських лігах – в Іспанії, Англії, Португалії, тощо, а також на декількох кіпрських гравцях. Я дивився минулий матч, вони виглядають добре. Також у команди дуже хороша фізична форма та й взагалі вони грають у хороший футбол, мають великі можливості для зростання.

Очікую важкий матч, адже суперник перебуває у хорошому функціональному стані. Крім того, у них просто фантастичний стадіон, чудовий газон. Вони тренуються один раз чи двічі на день, перебувають зі своїми сім’ями у чудовій країні. Ми маємо проявити у завтрашній грі величезне бажання, адже ця перемого для нас надзвичайно важлива. Ще ніколи ми не опинялися у такій важкій ситуації, але думаю, ми впораємся", – цитує слова Луческу з передматчевої прес-конференції офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок з АЕКом відбудеться у четвер, 27 жовтня, о 19:45.

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