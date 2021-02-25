Габонський нападник Хатайспора дав задню у перемовинах з Краснодаром, хоча перехід був практично завершеним.

Аарон Бупендза відмовився від переходу в Краснодар попри те, що обидва клуби узгодили трансфер нападника. Однак росіяни не готові виконати умови габонця, який вже заявив керівництву Хатайспора, що не перейде в Краснодар. Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгун у Twitter.

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Водночас зазначається, що клуби ще можуть повернутися до перемовин. Бупендзою цікавиться і київське Динамо, а Ігор Суркіс начебто повинен був вилетіти до Туреччини для особистої участі в перемовинах. Хатайспор хоче отримати за форварда 10 млн євро.

До слова, у поточному сезоні 24-річний габонець забив 18 голів у 23-х матчах турецької Суперліги. Його контракт із Хатайспором діє до 30 червня 2022-го.

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