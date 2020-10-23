Перемога над Реалом дозволила Шахтарю залишитись у топ-15 європейських клубів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Гірники" одним пунктом поступаються Борусії Дортмунд, яка зазнала поразки від Лаціо та залишилась чотирнадцятою. Поразка від Ювентуса також не вплинула на Динамо – кияни залишились 31-ми в рейтингу, однак у спину дихає московський ЦСКА, який розташувався на відстані 1 пункту від "біло-синіх".

Зоря навіть попри розгромну поразку від Лестера зберегла 99 позицію. Щоправда, луганців вже у наступному турі можуть обігнати Хоффенхайм та Марібор, які мають стільки ж очок.

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