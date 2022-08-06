Журналіст Ігор Бурбас розкрив, на яких стадіонах гратимуть свої домашні поєдинки в чемпіонаті України троє найіменитіших клубів.

"Динамо та Зоря заявили домашнім – стадіон імені В.В. Лобановського. Шахтар стартуватиме на НСК Олімпійський, проведе там один-два матчі та переїде на Арену Львів", – поділився Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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Також він повідомив, де гратиме Верес – рівненці хочуть зіграти перші свої чотири гри на виїзді та можуть грати в Тернополі, якщо їхній стадіон у Рівному буде неготовий.

Додамо, що старт УПЛ запланований на 23 серпня. Наразі ще невідомий графік проведення 1-го туру першості.

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