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Динамо – Шахтар: де дивитись матч за Суперкубок України-2019

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Динамо – Шахтар: де дивитись матч за Суперкубок України-2019
Динамо – Шахтар: де дивитись матч за Суперкубок України 28.07.2019

Динамо та Шахтар зіграють у поєдинку за Суперкубок України-2019. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Динамо – Шахтар розпочнеться 28 липня на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок поєдинку за Суперкубок України-2019 – о 21:00 за київським часом.

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Поєдинок Динамо – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "ТРК Україна" та "Футбол 1", починаючи з 20:55. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок України-2019.

Нагадаємо, Шахтар є рекордсменом за кількістю здобутих Суперкубків України. В активі "гірників" 8 трофеїв, у Динамо на один менше. Інші українські клуби жодною подібною нагородою похвалитися не можуть.

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До слова, вже 10 серпня (базова дата) Динамо та Шахтар зустрінуться у Києві в матчі 3 туру УПЛ 2019/20.

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