Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України

Динамо приймає Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Це вже третя дуель київського і донецького клубів у поточному сезоні. Динамівці взяли Суперкубок України-2019 (2:1), завдавши наразі єдиної поразки Луїшу Каштру на внутрішній арені. "Гірники" переграли команду тоді ще Хацкевича в чемпіонаті (2:1) на цьому ж стадіоні НСК Олімпійський. Цікаво, що кияни на своєму полі програли обидва попередні кубкові поєдинки донеччанам.

Динамо – Шахтар: анонс і прогноз на матч Кубка України

Єдина зустріч команд на стадії 1/8 фіналу завершилася перемогою Шахтаря у столиці з рахунком 3:2. У минулому сезоні "гірники" здолали Динамо в серії пенальті, не пустивши суперника у півфінал. Для команди Михайличенка, яка відпустила головного конкурента на 10 очок в УПЛ, вилетіла з Ліги чемпіонів і має проблеми в ЛЄ, ця зустріч має особливе значення. Шахтар не програвав у всіх турнірах 7 матчів поспіль (з 22-го вересня), а Динамо – 9 (з 19 вересня).

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Караваєв, Циганков, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, Цітаішвілі, Де Пена, Жерсон, Соль

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Запасні: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антоніо, Тете, Дентінью, Соломон

Динамо – Шахтар: стартові склади на матч Кубка України