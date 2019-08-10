Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – дивитись відео

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", почнеться о 17:00. Обидві команди стартували з двох перемог в УПЛ 2019/20, більше того, навіть з однаковою загальною різницею. Команда Каштру перебуває на вершині лише завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Шахтар спробує взяти реванш за поразку в Суперкубку України-2019, коли донеччани несподівано за 3 хвилини втратили все. Динамо також намагатиметься реабілітуватись. Команда Хацкевича з поразки в Брюгге почала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.
З іншого боку, киянам потрібно визначитись з пріоритетами. Уже у вівторок, 13-го серпня, їх чекає матч-відповідь проти Брюгге, який може поставити хрест на всьому єврокубковому сезоні – цього року жереб зробив усе, аби віце-чемпіони України нарешті повернулися у груповий турнір ЛЧ, і шкода втрачати такий шанс. Гіпотетична ж невдача у матчі проти Шахтаря ще нічого не визначить – на дистанції все може трапитись. Цікаво, що "гірники" востаннє зазнали поразки в УПЛ рік тому саме в Києві. Динамо било Шахтар 3-го серпня 2018-го з рахунком 1:0.
Динамо – Шахтар 10 серпня 2019: дивитися матч онлайн
Олександр Хацкевич зробив відразу 4 зміни порівняно з матчем проти Брюгге. Шепелєв у центрі поля замінив Буяльського, який навіть у заявку не потрапив. Жерсон вийшов у нападі замість Бєсєдіна, який також поза складом. Циганков і де Пена на крилах атаки замість Вербіча та Караваєва, переведених у запас.
Каштру порівняно з матчем Суперкубка проти Динамо зробив єдину зміну – випустив у центр захисту Матвієнка, залишивши Хочолаву в резерві. Якщо дивитись на матч попереднього туру проти Карпат, то Додо (немає навіть у запасі) і Тете втратили місце в основі, а Болбат і Соломон повернулись у стартовий склад.