Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – дивитись відео

Київське Динамо приймає Шахтар у 3-му турі чемпіонату України. Склади та онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", почнеться о 17:00. Обидві команди стартували з двох перемог в УПЛ 2019/20, більше того, навіть з однаковою загальною різницею. Команда Каштру перебуває на вершині лише завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Шахтар спробує взяти реванш за поразку в Суперкубку України-2019, коли донеччани несподівано за 3 хвилини втратили все. Динамо також намагатиметься реабілітуватись. Команда Хацкевича з поразки в Брюгге почала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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З іншого боку, киянам потрібно визначитись з пріоритетами. Уже у вівторок, 13-го серпня, їх чекає матч-відповідь проти Брюгге, який може поставити хрест на всьому єврокубковому сезоні – цього року жереб зробив усе, аби віце-чемпіони України нарешті повернулися у груповий турнір ЛЧ, і шкода втрачати такий шанс. Гіпотетична ж невдача у матчі проти Шахтаря ще нічого не визначить – на дистанції все може трапитись. Цікаво, що "гірники" востаннє зазнали поразки в УПЛ рік тому саме в Києві. Динамо било Шахтар 3-го серпня 2018-го з рахунком 1:0.

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Олександр Хацкевич зробив відразу 4 зміни порівняно з матчем проти Брюгге. Шепелєв у центрі поля замінив Буяльського, який навіть у заявку не потрапив. Жерсон вийшов у нападі замість Бєсєдіна, який також поза складом. Циганков і де Пена на крилах атаки замість Вербіча та Караваєва, переведених у запас.

Каштру порівняно з матчем Суперкубка проти Динамо зробив єдину зміну – випустив у центр захисту Матвієнка, залишивши Хочолаву в резерві. Якщо дивитись на матч попереднього туру проти Карпат, то Додо (немає навіть у запасі) і Тете втратили місце в основі, а Болбат і Соломон повернулись у стартовий склад.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Шепелєв, Гармаш – Циганков, Жерсон, де Пена

Запасні: Бущан, Шабанов, Кадірі, Андрієвський, Караваєв, Вербіч, Соль

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Хочолава, Піхальонок, Антоніо, Дентінью, Тете, Бланко Лещук

Динамо – Шахтар: стартові склади на матч УПЛ