Динамо в рамках 13-го туру УПЛ 2023/24 приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 13-го туру чемпіонату України 2023/24 між Динамо та Шахтарем розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі 2+2, а також на ютуб-каналі Динамо. Відеотрансляцію можна переглянути у цій новині.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

У складі обох команд є несподіванки – до заявки киян не потрапив Буяльський, а донеччанам сьогодні не допоможе Бондаренко. Микола Шапаренко виходить у основі вперше за три місяці. У запасі "біло-синіх" з'явився Супряга – у офіційному матчі Динамо він може зіграти вперше за два роки.

Стартові склади

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко, Шепелєв – Караваєв, Шапаренко, Волошин – Беніто

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Пономаренко, Малиш, Михавко, Саленко, Сирота, Царенко, Біловар, Рамадані, Супряга

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Криській, Судаков, Невертон – Сікан

Запасні: Рудько, Кастільйо, Егіналду, Швед, Гочолейшвілі, Келсі,Чигринський, Топалов, Міроші, Назарина, Ракицький, Кащук

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