Захисник Динамо Артем Шабанов може не допомогти киян в матчі 25-го туру УПЛ з Шахтарем.

У товариському поєдинку між Динамо та Ворсклою український захисник киян Артем Шабанов отримав неприємну травму. На 78-ій хвилині гри оборонець зіштовхнувся з Якубу, після чого впав на газон, тримаючись за руку.

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Попри пошкодження Шабанов зміг продовжити поєдинок. За інформацією Dynamo.kiev.ua, український оборонець незабаром пройде додаткове обстеження, після якого стане відомо, чи зможе Шабанов зіграти проти Шахтаря.

Зазначимо, матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у середу, 24 квітня, на НСК Олімпійський.

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