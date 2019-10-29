Динамо – Шахтар: прогноз на матч Кубка України

Динамо прийме Шахтар в рамках 1/8 фіналу Кубка України-2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Кубка України Динамо – Шахтар відбудеться 30 жовтня в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Динамо – Шахтар: Копієвський розсудить матч Кубка України

Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Кубка України:

Попри статус гостей Шахтар вважається беззаперечним фаворитом цього поєдинку. Фахівці букмекерської контори Марафон перемогу "гірників" в основний час оцінюють коефіцієнтом 2.03. На звитягу киян та нічию ставки приймають з однаковим коефіцієнтом – 3.58. Вихід Динамо у наступну стадію змагань, не залежно від результату регламентованих 90-а хвилин гри, оцінюють у 2.45, а донеччан – у 1.56.

Нагадаємо, що минулого року Шахтар та Динамо теж зустрічалися на ранніх стадіях Кубка. Тоді в 1/4 фіналу матч на ОСК Металіст завершився внічию (1:1), а у серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися "гірники".

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"