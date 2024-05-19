Українська футбольна спільнота продовжує висловлювати захоплення шоу, який влаштував Олександр Усик у бою століття проти Тайсона Ф'юрі.

"Вітаємо з перемогою. ТААААААК! Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі", – констатувала прес-служба Динамо.

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"З перемогою, чемпіоне! Олександр Усик здобув перемогу історичного масштабу, ставши першим абсолютним чемпіоном у хевівейті від 1999 року. Досі в надважкій вазі ніхто не обєєднував одразу чотири основні титули. Вітаємо Олександра з перемогою! Слава Україні!" – написала у своїх соцмереж прес-служба Шахтаря.

"Браво, Саша!!! Історичний момент! Наша легенда", – резюмував рідний клуб боксера – Полісся.

Поділились своїми емоціями і гравці збірної України (як нинішні, так і колишні). Зокрема, півзахиснику Динамо Миколі Шапаренку, який напередодні поклав красу у ворота Кривбаса, вистачило лише одного слова: "Король!". Лаконічно висловився і Жуніор Мораєс: "Чемпіон!".

"Найкращий! Чемпіон світу! Браво, нападнику!" – написав на своїй сторінці в Instagram кіпер Полісся Денис Бойко.

"Добраніч, Тайсоне", – побажав британцю форвард Валенсії Роман Яремчук.

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