Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

"Футбол 24" представляє анонс центрального матчу 3-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

Динамо – Шахтар

3 серпня, 19:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Другий за останні два тижні матч Динамо проти Шахтаря підняв у суспільстві тему перенасичення Класичним, яке все частіше називають нудним та прогнозованим. І справді: очній грі лідерів українського футболу передував вже традиційний скандал. Цього разу він пов'язаний з несправедливою, на думку киян, датою матчу проти Львова та дискваліфікацією Ісмаїлі лише на два матчі / відсутністю дискваліфікації Кадара та Кендзьори (потрібне підкреслити в залежності від клубних уподобань). Подібні сюжети перед Класичним вже не дивують, тому дуже хочеться побачити щось цікаве хоча б на полі.

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Фернандо під пресингом Віктора Циганкова у матчі Шахтар – Динамо за Суперкубок-2018

Футболісти мають бути дуже мотивовані до звершень. Обидві команди мають шанс відірватись від головного конкурента аж на три очки – тобто на відстань, яку наші гранди один у одного можуть відігрувати місяцями, аж до наступного Класичного. Крім того, важко повірити, що гравці Шахтаря не бажають реваншу після поразки від Динамо у Суперкубку – рівно як і в те, що гравці Динамо не бажають здобути третю поспіль перемогу над "гірниками". Для Паулу Фонсеки ця гра є важливою з особистих причин, адже португальський наставник у чотирьох матчах УПЛ перемагав Олександра Хацкевича... 0 разів. Його підопічному Жуніору Мораєсу, якого після переходу з Динамо у Шахтар НСК "Олімпійський" буде освистувати весь поєдинок, також буде що доводити, тому гра обіцяє бути цікавою – як і завжди.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Матчі Динамо та Шахтаря у чемпіонаті відзначаються непоступливістю обох команд – з 12 останніх матчів лише два завершились виграшем однієї з команд з перевагою у два і більше м’ячів.

2. В останніх 5 Класичних дербі, що відбулися в УПЛ, Динамо виграло 4 гри та одного разу зіграло у суху нічию.

3. В останніх 5 Класичних дербі, що відбулися в УПЛ на полі Динамо, Шахтар виграв 3 рази та зіграв по одній нічиї та поразці.

4. Олександр Хацкевич у чемпіонаті ще жодного разу не програв Паулу Фонсеці – 4 матчі, 3 перемоги, 1 нічия.

5. Найрезультативніший матч чемпіонату між командами відбувся у грудні 2016 року, коли гра завершилась з рахунком 3:4.

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Кадрова ситуація

Дискваліфікованих у складі обох команд немає. Втім, якби ФФУ не малювала дивні рішення з сумнівною мотивацією, то сьогодні б як мінімум не зіграв Ісмаїлі, а як максимум – ще й Кадар з Кендзьорою. З лазаретом же ситуація Динамо виглядає непогано: він пустий, хоча Микола Шапаренко після перелома носу покинув його лише 30 липня. Єдиним футболістом киян, участь якого у дербі знаходиться під питанням, є Йосип Піваріч – хорват повернувся у команду лише 2-го серпня, хоча вже встиг зіграти за дубль. Всі інші гравці готувалися до Класичного у штатному режимі.

Динамо готувалося до матчу проти Шахтаря у штатному режимі

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У Шахтаря не все так райдужно. Лише два дні тому до загальної групи повернувся Ярослав Ракицький, який не зіграв проти Арсенала-Київ через пошкодження. За день до цього до тренувань після травми повернувся Сергій Кривцов, однак вже вчора стало відомо, що він разом з Оларенваджу Кайоде, Іваном Ордецьом та Дентінью пропустив тренування Шахтаря. Про травми Танковського та Малишева вже навіть говорити непристойно. Словом, ситуація ненайкраща.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, Вербіч, Гармаш, Циганков, Бєсєдін

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Скромні результати та важкий матч у Львові не мають вводити в оману – Динамо провело дійсно якісний старт. Олександр Хацкевич гармонійно розвинув те, що почав вибудовувати ще у минулому сезоні і що стало трендом ЧС-2018 – закритий футбол з високим пресингом, компактністю, аритмією, перевагою у зоні м'яча та форвардом-трудягою. Зовні Динамо схоже на автобус, однак у ньому прихована злагоджена позиційна робота у всіх ланках та вміння карати за помилки. Голи Динамо після привозів Пятова та Шуста лише здавалися випадковими, тому що кияни шикарно тиснули на чужій половині поля, змусивши суперника помилятись.

Вербіч тікає від Жуніора Мораєса у матчі Шахтар – Динамо

Шахтар залишається вірним своєму яскраво-атакувальному стилю, в якому не має рівних не тільки в Україні, а, можливо, і у Східній Європі взагалі. "Гірники", не дивлячись на невдалу серію матчів проти Динамо в чемпіонаті, спокійно перемагали киян у фіналі Кубка України та Суперкубку-2017, однак наразі перед Фонсекою стоїть цілий комплекс проблем, який не дозволяє вважати Шахтар фаворитом. По-перше, це склад, який втратив ключових виконавців минулого сезону (Фред, Бернард, Феррейра). Фактично, Фонсеці доводиться заново будувати Шахтар – і це на фоні зіграного Динамо! По-друге, "гірники" мають великі проблеми з лазаретом – Мораєса, наприклад, навіть не буде ким замінити, якщо він провалиться, а лідер оборони лише недавно повернувся до тренувань.

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Крім того, досвід ЧС-2018 показав, що наразі "автобус" виглядає перспективніше, ніж гра у контроль м'яча. Ігрова модель, яка дозволяє менш класним командам бити зіркові топ-колективи за рахунок нівелювання їх чеснот, ідеально підійшла Динамо, яке рухалося в цьому напрямі не менше року. Саме тому в перемогу Динамо віриться більше: наразі кияни виглядають більш зіграними, їх тактика більш ефективна, а їх склад майже не потерпав від травм. Поки що "біло-сині" сильніші.

Михайло Юхименко, Футбол 24