Динамо і Шахтар зіграють у Києві 3-го листопада в 13-му турі УПЛ 2023/24. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо Київ – Шахтар стартує у п'ятницю, 3-го листопада, о 17:00. Гра відбудеться на київському стадіоні імені Валерія Лобановського. Новий головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч дебютує в чемпіонаті України.

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Поєдинок Динамо – Шахтар можна дивитися онлайн у YouTube-каналах FootballHub та Динамо Київ. Також у прямому ефірі гру покажуть телеканали 2+2 та клубний канал Динамо TV. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію, в якій висвітлюватиме основні події Класичного.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Шахтар посідає 4 місце турнірної таблиці, набравши 21 очко. При цьому "гірники" мають дві гри в запасі. Динамо зіграло лише 9 матчів чемпіонату, в яких набрало 16 балів. Команда Мірчі Луческу в останніх трьох турах Прем'єр-ліги набрала тільки одне очко – нічия з Колосом та поразки від Полісся і СК Дніпро-1.

Попри невдалу серію, тренер Динамо зберігає свою посаду, а от Шахтар нещодавно наважився на зміни – замість Патріка ван Леувена команду очолив Маріно Пушіч.

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