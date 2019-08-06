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Динамо сформувало заявку на Лігу чемпіонів 2019/20 – опальні гравці отримали місце в складі

6 серпня 22:07 2812 Читать на русском
Динамо сформувало заявку на Лігу чемпіонів 2019/20 – опальні гравці отримали місце в складі
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Олександр Хацкевич визначився зі списком гравців, на яких буде розраховувати у головному євротурнірі.

Повна заявка Динамо з'явилась на офіційному сайті УЄФА.

Динамо дозаявило відразу 12 гравців на УПЛ 2019/20

Голкіпери (4):

1. Георгій Бущан, 31. Владислав Кучерук *, 35. Руслан Нещерет *, 71. Денис Бойко

Захисники (8):

4. Денис Попов *, 16. Віталій Миколенко *, 17. Сідклей (Бразилія), 23. Йосип Піваріч (Хорватія), 26. Микита Бурда, 30. Артем Шабанов, 44. Тамаш Кадар (Угорщина), 94. Томаш Кендзьора ( Польща)

Півзахисники (14):

5. Сергій Сидорчук, 6. Мохаммед Кадірі (Гана), 7. Беньямін Вербіч (Словенія), 8. Володимир Шепелєв, 10. Микола Шапаренко *, 11. Георгій Цітаішвілі *, 14. Карлос де Пена (Уругвай), 15. Віктор Циганков, 18. Олександр Андрієвський, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Караваєв, 29. Віталій Буяльський, 37. Богдан Білошевський *, 99. Міккел Дуелунд (Данія)

Нападники (4):

9. Фран Соль (Іспанія), 22. Жерсон Родрігес (Люксембург), 27. Євген Ісаєнко *, 41. Артем Бесєдін

Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Гравці, які позначені зірочкою, проходять за заявкою Б. Слід зауважити, що тренерський штаб Динамо не проігнорував Сідклея і Миколу Шапаренка, у яких були певні проблеми упродовж міжсезоння. Бразильця активно пов'язували з поверненням на батьківщину, а молодий хавбек не зміг належним чином підготуватися до старту кампанії – Олександр Хацкевич відправив його у дубль для відновлення фізичних кондинцій.

blog_ava
Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами
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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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