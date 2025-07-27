Комп'ютерне моделювання вважає, що команда Олександра Шовковського у разі вильоту з Ліги чемпіонів зберігає хороші шанси зіграти у другому за силою євротурнірі.

Статистичний портал Football Meets Data оприлюднив десятку команд, які, на думку комп'ютерної моделі, мають найбільше шансів потрапити до регулярного сезону Ліги Європи-2025/26.

Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас

Лідером у цьому рейтингу є австрійський Зальцбург (88%), який свої виступи у єврокубках розпочав з 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів, де в першому матчі розгромив норвезький Бранн (4:1). Другу сходинку посідає турецький Фенербахче (82%), який стартує з 3-го кола відбору ЛЧ проти нідерландського Фейєнорда. Третім йде Рейнджерс (77%), який у першому матчі здолав Панатінаїкос (2:0).

Київське Динамо з 63% відсотками розташувалось на дев'ятій сходинці ("біло-сині" у першій грі розгромили мальтійський Хамрун Спартанс). Цікаво, що у списку немає донецького Шахтаря, який у кваліфікації Ліги Європи впевнено пройшов фінський Ільвес (6:0, 00) і в першому матчі 2-го раунду на виїзді розбив турецький Бешикташ (4:2).

До речі, в разі цілковитого успіху проти стамбульців наступним суперником "гірників" у кваліфікації Ліги Європи стане гірша команда у парі згаданого вище Рейнджерс і Панатінаїкоса.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді