Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Динамо не впоралося з Рухом у контрольній грі. Дивіться відео головних моментів матчу Динамо – Рух.

Кияни більше володіли м'ячем упродовж тайму, а Рух відповідав гострими контратаками. Хавбек гостей Бойчук навіть міг відкрити рахунок, однак пробив повз ворота після виходу з Бущаном сам на сам. У Динамо Русин мав чудову нагоду завдяки помилці Мисака – воротар львів'ян встиг кинутися в ноги супернику.

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Другий тайм проходив за схожим сценарієм, не надто впливали на гру і численні заміни у складі обох команд. Найкращий момент – потужний постріл Де Пени у стійку воріт Руха на 64 хвилині. Після цього темп матчу впав остаточно, а про голи навіть не йшлося – 0:0.