Головний тренер Динамо Мірча Луческу продовжує вносити зміни у тренувальний процес киян – цього разу румун бажає змінити покриття на тренувальних полях.

Одразу на двох полях на тренувальній базі Динамо у Конча-Заспі розпочались роботи зі зміни газону, повідомляє Динамоманія.

Динамо Київ – Динамо Бухарест: на матч продано більше 30 тисяч віртуальних квитків

Реконструюватимуть поля, на яких тренується основна команда Динамо, а також те, на якому проводять матчі чемпіонату України Динамо U-19 і U-21. Також планується заміна газону на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського і в ДЮФШ Динамо на Нивках. Окрім цього, Луческу запропонував оновити і деякий інвентар в тренажерному залі.

До слова, Динамо під керівництвом румуна очолює турнірну таблицю з 7-ми очковим відривом від Шахтаря.

"Летючий голландець": пройшов школу Кварцяного, тепер забиває Шахтарю та Динамо і читає книги з психології