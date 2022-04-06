Вболівальники мають можливість подивитися матч Динамо після величезної паузи і підтримати Україну у війні з Росією.

"У вівторок, 12 квітня, відбудеться благодійний матч Легія – Динамо. Усі охочі можуть придбати квитки, на які встановлено єдину ціну – 30 злотих (206 грн). Для тих, хто виявить бажання підтримати постраждалих від війни більшою сумою, надається вибір інших цін: 40, 50 та 100 злотих (275, 344 і 688 грн). Також доступні квитки бізнес-сегменту, їхня ціна – 300, 400 та 500 злотих (2060, 2750 і 3440 грн).

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Квитки усі охочі можуть придбати за цим посиланням. Усі кошти, які вдасться зібрати на матчі, буде перераховано на рахунок Посольства України у Варшаві, а звідти гроші спрямують на підтримку організацій, які допомагають українським біженцям у Польщі.

Вхід на стадіон у день матчу буде можливий з 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським). Перед матчем відбудеться концерт за участю зірок українського шоу-бізнесу, а сам поєдинок розпочнеться о 20:30 (21:30 за Києвом)", – йдеться в публікації на офіційному сайті Динамо.

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