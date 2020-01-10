Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону

Гравці Динамо прибули на традиційний медогляд напередодні тренувальних зборів у Туреччині.

Гравці Динамо повернулись з відпустки та прибули на медогляд до клініки Борис, інформує Динамоманія.

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Зазначається, що сьогодні медогляд пройшли Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Георгій Цітаішвілі, Денис Бойко, Віталій Буяльський, Руслан Нещерет. Також очікується прибуття Віктора Циганкова, а інші гравці пройдуть медогляд завтра, 10 січня.

Нагадаємо, перший навчально-тренувальний збір Динамо в Туреччині триватиме з 15 до 28 січня. За цей час кияни проведуть 6 спарингів.

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