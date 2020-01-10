toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону

10:44 1070 Читать на русском
Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Гравці Динамо прибули на традиційний медогляд напередодні тренувальних зборів у Туреччині.

Гравці Динамо повернулись з відпустки та прибули на медогляд до клініки Борис, інформує Динамоманія.

Динамо визначилось із суперниками на першому тренувальному зборі – кияни проведуть 6 спарингів

Зазначається, що сьогодні медогляд пройшли Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Георгій Цітаішвілі, Денис Бойко, Віталій Буяльський, Руслан Нещерет. Також очікується прибуття Віктора Циганкова, а інші гравці пройдуть медогляд завтра, 10 січня.

Нагадаємо, перший навчально-тренувальний збір Динамо в Туреччині триватиме з 15 до 28 січня. За цей час кияни проведуть 6 спарингів.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Суарес назвав головних винуватців поразки Барселони в Суперкубку Іспанії
08:50
3057
Теги
Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Головне Зимові збори Руслан Нещерет Руслан Нещерет Віталій Миколенко Віталій Миколенко Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Віталій Буяльський Віталій Буяльський Віктор Циганков Віктор Циганков Микита Бурда Микита Бурда Микола Шапаренко Микола Шапаренко Денис Бойко Денис Бойко Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
9
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук