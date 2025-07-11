Товариський матч

Динамо – Вест Бромвіч – 1:1

Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56

Сьогодні суперником киян став клуб із англійського Чемпіоншипу – Вест Бромвіч, який має багату історію та значні досягнення. Команда була чемпіоном Англії в сезоні 1919/1920, п’ять разів виборювала Кубок Англії, а також вигравала Кубок Ліги і двічі ставала володарем Суперкубка Англії.

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"Дрозди" з перших хвилин підтверджували свій авторитет: більше контролювали м’яч і активно застосовували пресинг. На початку зустрічі Буяльський намагався створити щось небезпечне біля воріт суперника, але то захисники заважали, то простріл ніхто з партнерів не зміг замкнути.

Після 10-ї хвилини кияни зрівняли гру і почали активніше діяти в атаці. На 22-й хвилині Кабаєв із-за меж штрафного трохи лівіше від центру пробив у ближній кут, але Вайлдсміт зумів надійно відбити цей удар. У компенсований час першого тайму небезпечний момент виник у англійців: Фелловс увійшов правим флангом у штрафний майданчик і виконав простріл на Прайса, який пробив слабко – прямо в руки Нещерету. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Другу половину зустрічі розпочали з гострого кутового від Вест Бромвіча, але Гусєв вибив м’яч за межі поля. Гарний момент створили підопічні Шовковського: Задорожний міг пробивати з вигідної позиції, але віддав пас на Буяльського, який був у положенні поза грою. Вже за мить кияни поплатилися – після подачі з правого флангу неприкритий Філліпс головою відправив м’яч у сітку воріт!

На екваторі другого тайму Волошин віддав пас на Ваната, але захисник вибив м’яч просто під удар самому Волошину, який пробив в оборонця – і м’яч просвистів над поперечиною. А на 76-й хвилині Динамо таки зуміло зрівняти рахунок: Ванат виграв боротьбу у суперника, вийшов віч-на-віч із голкіпером і чітко вразив ворота!

До кінця матчу м’яч більше не влучав у жодні ворота. Свій четвертий товариський матч кияни завершили нічиєю – 1:1.

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