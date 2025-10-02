– Коли Ілля Забарний перейшов у ПСЖ, то всі почали рахувати, скільки з цього отримає Динамо.

– Всі почали рахувати і ніхто до нас не звернувся. Цікаво було дивитися за цим обговоренням. Всі рахували по-різному. Були трохи далекі суми, були суми трохи більші. Але якщо ми говоримо про конкретні цифри, то давайте порахуємо.

Від Борнмута ми отримали 27,7 млн фунтів. Це безпосередньо за трансфер футболіста. Це десь 32 млн євро – ми перераховували. До цього ми ще отримаємо 20% від прибутку – тобто різниці від того, що отримає Борнмут, і того, що вони заплатили нам. Це орієнтовно ще близько 5,6 млн євро. Отут у когось була правильна версія.

І до цього всього ми ще отримаємо платіж за механізмом солідарності. Там дуже проста схема. Коли відбувається платний трансфер гравця, 5% від суми компенсації новий клуб повинен розподілити між всіма клубами, які були залучені в підготовці футболіста.

Ілля перейшов від нас у 21 рік. Ми маємо претендувати приблизно на 3,5% від загальної суми. Це ще трішки понад 2 млн євро. Якщо підсумувати, то загально ми від продажу Забарного отримали близько 40 млн євро.

– Динамо вже отримало свою частку від трансферу в ПСЖ?

– Це пов’язано з платежами, які ПСЖ буде виконувати на користь Борнмута. Тобто ця виплата не так, що сьогодні прийшла. Якщо не помиляюсь, то вона розділена на три роки. Звісно, ми були б раді, але так воно не працює. У ПСЖ з Борнмутом погоджений власний графік платежів. Відповідно, наше право на отримання коштів теж підв’язано під ці платежі.

Ми пишаємося і стежимо за досягненнями всіх наших футболістів, які більшою чи меншою мірою були залучені в клубі. А особливо за тими, які є нашими вихованцями з дитинства. Саме тому у нас є тут 3,5%, тому що Забарний пройшов весь шлях у Динамо. Жоден інший клуб не був залучений в його підготовці, – резюмував Бріф у інтерв'ю Tribuna.

Додамо, що трансфер Забарного з відривом став рекордним продажем в історії Динамо. За Ярмоленка, Шевченка та інших кияни не отримували навіть 30 млн євро загальної суми.

