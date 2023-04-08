"Біло-сині" продовжують спостерігати за своїми гравцями, які запалюють в інших клубах.

Динамо розглядає варіант повернення півзахисника Сергія Булеци у літнє міжсезоння, повідомляє Sportarena.

Кравець назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі – у рейтингу екс-форварда Динамо наставник випередив Шевченка

24-річний хавбек вже другий рік виступає в оренді у Зорі – угода з луганцями чинна до 30 червня 2023 року. Кияни планують запросити гравця на літній підготовчий збір.

Нагадаємо, Булеца – вихованець Динамо, однак за головну команду киян не зіграв жодного матчу. Виступав за молодіжний склад "біло-синіх", а з 2019 по 2021 рр. перебував в оренді в СК Дніпро-1. Провів 3 матчі у складі збірної України.

У поточному сезоні у 19 матчах за Зорю забив 6 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з Динамо діє до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте