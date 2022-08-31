Окрім майбутнього трансферу Кабаєва журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі повідомив про можливе підписання вінгера з Ямайки.

Циганков отримав несподіваний варіант відходу з Динамо – Манчестер Юнайтед може посприяти трансферу українця

Потенційний новачок виступає на правому фланзі атаки та може стати заміною Циганкову, якого вже вкотре відправляють з київського Динамо в Європу. Слід відзначити, що на позиції правого вінгера в Динамо, окрім Циганкова, може зіграти Караваєв.

24-річного Циганкова Transfermarkt оцінює у 25 млн. Віктор зіграв у 4 матчах за Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, записавши до свого активу гол та асист.

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