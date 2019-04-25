"Динамо розчарувало більше, ніж Шахтар". Зашморг для Мораєса, непереконливий Де Пена, або Чому УПЛ себе вичерпала

"Футбол 24" обговорює 25 тур УПЛ з Геннадієм Орбу, екс-хавбеком Шахтаря та збірної України.

– Після вчорашнього Класичного – велике розчарування. Мовляв, це найгірший матч між Динамо і Шахтарем, який доводилося бачити. Справді: лише 2 удари у площину воріт. Чи не замало?

– У кожного тренера були власні мотиви. Фонсеку влаштовувала нічия, а от Хацкевичу належало атакувати. Тому Динамо, звісно, розчарувало більше. Вони змарнували останній шанс поборотися за чемпіонство. Вчорашній матч не сподобався у плані якості гри.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

– Чи справив на вас враження дебютант киян – Де Пена?

– Скажу так: по одній грі не судять. Я б не сказав, що він аж так сильно виділявся у складі Динамо. На мою думку, Де Пена зіграв на середньому рівні навіть за мірками чемпіонату України.

– Пенальті у ворота Динамо на останніх хвилинах – справедливий?

– Пенальті був – 100 відсотків, але за "духом гри" арбітр мав право його не поставити.

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– Під час матчу уболівальники Динамо повісили манекен у футболці Мораєса. Їхня ненависть до Жуніора – закономірна, але чи не занадто це?

– На цю тему можна дискутувати все життя, але якщо гравець вирішив перейти в іншу команду, це – його рішення. Луїш Фігу перейшов із Барселони в Реал, а Луїс Енріке – з Реала в Барселону. Життя дається футболісту, як і всім іншим, лише один раз.

"Упав на коліна посеред площі і, ридаючи, благав про прощення". Зрадники Барселони

Динамо, як господар поєдинку, повинно було навести повний порядок на стадіоні, щоб такого інциденту не відбулося. Для цього є служба безпеки, є волонтери і так далі. Мораєс ніколи не дозволяє собі ображати Динамо, адже цей клуб дав йому дорогу у життя.

– Зоря перервала свою півторамісячну серію без перемог, але це коштувало Юрію Вернидубу здоров’я. Хвилюєтесь за тренера?

– Знаю Юрія Миколайовича дуже добре. Працював з ним у Зорі, а також грав проти нього. Бажаю йому здоров'я – щоб він так сильно не переймався. У Вернидуба – прекрасні діти та внуки, йому є для кого жити. А футболісти за нього поборються.

Вольова перемога Зорі над Львовом у відеоогляді матчу – 2:1

– Олімпік перервав ще тривалішу серію – востаннє перемагав у жовтні минулого року. Перший матч без Шевчука – одразу успіх. Невже В’ячеслав Анатолійович був зайвим у цій команді?

– Я не знаю, якими були тренерські принципи Шевчука. Зате знаю, що зазвичай після зміни наставника футболісти починають по-іншому ставитися до роботи. Боротьба за виживання стала ще напруженішою.

– На післяматчеву прес-конференцію Леонова та Климовського прийшли "аж" два журналісти. Ще один доказ того, що більшість матчів УПЛ – нікому не цікаві?

– Погляньте у таблицю другої шістки чемпіонату: Десна йде значно вище від усіх інших. Цей формат потрібно змінювати, щоб наша першість стала цікавішою – і для журналістів, і для вболівальників, і для всіх інших. Я виступаю за повернення до 16 клубів, які гратимуть у два кола. Такі команди, як Інгулець чи СК Дніпро-1 довели свою конкурентоспроможність.

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