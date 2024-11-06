Юнацька Ліга УЄФА 2024/25, 2 раунд Шляху чемпіонів. Матч-відповідь

Марібор U-19 – Динамо U-19 – 1:3

Голи: Корен, 74 – Редушко, 45+1, Пономаренко, 46, 49

Після короткої розвідки ми побачили все те ж, що і в першій грі. Спершу посипалися дальні удари, Іщенко на 15 хвилині започаткував. Напрочуд активним був Богдан Редушко, подавав без упину. Згодом на 23-й Саленко, який повернувся в основу після травми, блискуче прийняв, а потім ледь помітним рухом п'ятою пробивав на стандарті. В якийсь момент почало здаватися, що словенці адаптувалися до суперника. Наче вже й не дозволяли тої зливи моментів, яка була на виїзді.

Динамо дивом не здолало Марібор у матчі Юнацької ЛЧ – голкіпер суперника здійснив 10 сейвів, марнотратний легіонер

Однак команді Костюка вдалося таки розхитати суперника. Правда, перед тим В'ячеслав Суркіс виручив, коли Корен на 28 хвилині вибіг практично сам на сам з центра поля. Відзначимо і роботу центрбека Захарченка, який до останнього дихав у спину і не збивав словенця. Саленко випробував реакцію Хандановіча. Пономаренко накрутив захисника у штрафному, але дав у блок. Осипенко не влучив у площину, як і Матвій у масованій атаці кількома хвилями.

Пономаренко знову не влучив. Тепер уже з кількох метрів після прострілу Осипенка. Саленко увірвався у штрафний, однак під гострим кутом не влучив. Саленко випробував реакцію Хандановіча. Пономаренко накрутив захисника у штрафному, але дав у блок. Осипенко не влучив у площину. А на стартовій компенсованій до першого тайму хвилині Саленко змістився ліворуч, перевів у центр, партнери довели на протилежний край, звідки Пономаренко прострілив на дальню стійку. Редушко по суті забивав у порожні ворота в ефектному падінні.

А відразу після перерви герої Динамо помінялися місцями. Уже на 46-й Редушко продерся ліворуч і прострілив, Пономаренко у дотик прошив голкіпера. Ще через 3 хвилини все той же лівий вінгер перевів праворуч, де Кремачанін розібрався на дриблінгу та прострілив уже на порожні ворота. Пономаренко оформив блискавичний дубль. Редушко також міг забивати двічі, але його удар метрів з 10 заблокували. Кремчанін з кількох метрів не влучив по м'ячу.

Правий вінгер також дуже хотів відзначитися не лише асистом, але Хандановіч, який здійснив подвійний сейв, був проти. По суті контратаку 3 на 1 запоров Кремчанін, не визначившись з рішенням.

Редушко з Осипенком втратили ще по моменту, а господарі розмочили рахунок на 79 хвилині. Відзначився Корен з пасу Підлесника, пробивши метрів з 14. Осипенко втратив ще 3 моменти за 4 хвилини, двічі промазав сам, раз врятував голкіпер.

Пономаренко просто не влучив, знайшов каркас воріт і потурбував Хандановіча. Особливо ефектним був момент після удару Саленка з пасу Пашка. Матвій намагався підправити, по-хокейному виставивши ключку, але стійка врятувала Марібор від погрому. Динамо спокійно довело свою перевагу та пройшло далі. У фіналі плей-офф чемпіонів своїх країн на київський клуб чекає переможець пари Дублін – 2 Корріку. Перший матч мінімально виграли косовари, але ірландці мають шанс взяти реванш о 21:00.