Товариський матч 6 липня 2025

Динамо – Кішварда – 3:0

Голи: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожний, 43

Динамо: Суркіс (Нещерет, 46) – Гусєв (Караваєв, 29, зворотна заміна на 83), Біловар (Попов, 46), Дячук (Захарченко, 46), Волошин (Дубінчак, 46) – Шапаренко (Михайленко, 46), Піхальонок (Саленко, 46) – Ярмоленко (Торрес, 46), Осипенко (Буяльський, 46), Супряга (Кабаєв, 46) – Задорожний (Пономаренко, 46)

Динамо після поразки від Кішварди наступного дня грає проти тої ж команди вже дещо цікавішими виконавцями. Зміна у стартових складах. Супряга другий день поспіль виходить в основі, Пономаренко спершу мав зіграти з перших хвилин. Осипенко, брат дружини Дениса Попова, кілька разів успішно діє і навіть заробляє жовту для суперника. Ярмоленко розрізає на Олексія Гусєва, але син тренера-асистента і легенди Динамо не зумів знайти своїм прострілом когось з партнерів.

Динамо – Кішварда: онлайн-трансляція матчу киян – з Суркісом у воротах (відео)

Дячук й Осипенко класно виводять з-під пресингу, Волошин (нині на позиції лівого захисника) котить на хід. Супряга у темп на Задорожного, але форвард, який виділяється зростом не прошив голкіпера. А там праворуч ще і Ярмоленко набігав. Супермомент втрачає Динамо. Син Григорія Суркіса впевнено грає на виході. Гусєв-молодший зриває атаку ціною першої жовтої у киян. "Що за прийом, Владе", – звертається помічник Шовковського біля бокової. Але вийшло дуже непогано: Піхальонок відразу ж кинув на хід Волошину, той віддав під удар Шапаренку – другий сейв кіпера Кішварди на 14 хвилині.

А це вже заслужені оплески. Ярмоленко забив після масованої атаки, стіночки з Піхальонком, спроби завести у ворота з пасом на Задорожного, підбиранням Гусєва й ударом з льоту після помилки суперника. І знову Супряга класно відкривається у позиції лівого вінгера. Владислав використав простір на контрі та віддав Задорожному, але Федір задовго вирішував і навіть не пробив. Супряга почав виконувати рулетку Зідана в центрі поля проти двох суперників. Здалося, що Влада підбили ногою, але рефері дав продовжити гру, тож Олексій Гусєв змушений був зривати атаку в силовій боротьбі з опонентом. Арбітр вважає, що цього достатньо для порушення, а відповідно – другої жовтої картки.

Караваєв замінив вилученого Гусєва, адже в товарняках на зборах у меншості зазвичай дозволяють не грати. А ось і натренована вигуками тренерів спроба пресингу. Супряга дав активність, Піхальонок перехопив, ледь не створили момент, пішла серія подач з кутових. І ось вона винагорода! Супряга заслужив цей гол. Аж прокричався! Недобросовісні колеги навіщось розповідають, що Супряга забив уперше з 2020 року. Неправда. Владислав забивав у спарингах минулих міжсезонь таким клубам, як Петрокуб, Політехніка Ясси, Вайле та Ліон. Осипенко на межі фолу зупинив контратаку в зародку. Шапаренко перевів діагональ, Ярмоленко покрутився на місці й викотив на хід Караваєву, простріл якого замкнув Супряга. Дуже цікава ідея штабу з таким ось лівим вінгером, здатним бути другим форвардом.

А це не менш красиво було. Чергове розкішне переведення Шапаренка через пів поля, Караваєв на тому ж місці прострілює, 18-річний Задорожний забиває теж. Другий найкращий бомбардир УПЛ U-19 минулого сезону шукав свій гол через терни. Федора підбадьорювали з-за бокової після втрачених нагод, хоча була й критика: "Таке треба забивати". Гусєв у ролі спонтанного коментатора зі всіма підказками – це крутий бонус, який робить перегляд і без того видовищної гри ще цікавішим.

Кабаєв і Дубінчак після замін видали комбінацію з пляжного футболу. Вінгер підняв, захисник скинув головою на хід, відразу ж удар – ефектно. Браво від тренерів заслужив і Торрес. Анхель сміливо взяв на себе гру, проявив круту швидкість, але прошити воротаря з нульового кута не зумів. Торрес на прийомі п'яточкою віддає і відразу ж розвертається, Михайленко вирішує пробити здалеку – не дуже влучно, але атака Динамо з розміреним перепасом тривала ледь не 2 хвилин.

Дуже мало моментів після перерви, помітно значно менше напрацьованих зв'язків. Тренує Динамо вихід з-під агресивного пресингу через глибокі зміщення Буяльського. Пономаренко дає багато агресії в єдиноборствах, але надто егоїстичний попереду. Торрес кілька разів – просто спалах блискавки, цікавий вінгер. Суперники зупиняються його швидкісний дриблінг лише ціною грубих фолів. Наступний матч попередньо запланований на 10 липня. Суперником Динамо буде значно серйозніший – данський Мітьюлланд, який у напруженій боротьбі поступився першим місцем Копенгагену. Початок о 17:00 за Києвом.