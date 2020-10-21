"Ми грали непогано, організовано, але було видно, що рівень Ювентуса набагато вищий. Ми робили усе, що могли. Думаю, шанси здобути очки у нас були, адже у першому таймі ми грали непогано, а у другому припустилися кількох помилок, пропустили гол, після чого психологічно нам було вже важко.

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Матчі з такими командами у Лізі чемпіонів не можуть навіть порівнюватися з іграми у чемпіонаті України, у нас таких поєдинків немає і, напевне, вони не скоро будуть. Для нас, для кожного футболіста Динамо, це великий досвід зіграти з такими виконавцями, які є в Ювентуса. У них усі футболісти найвищого рівня, тому можу виділити всю команду.

Чи звертались молоді футболісти за порадою? Ні, я сам небагато пограв у Лізі чемпіонів. Ми всі серйозно налаштовувалися і намагалися себе проявити якомога краще не індивідуально, а в плані командної гри, оскільки в таких іграх складно щось зробити самому, а тільки колективно можна виграти.

Вболівальники нас дуже добре підтримували, можу їм тільки подякувати за це. Думаю, їм сподобалася гра. Ми робили усе можливе, щоб найвідданіші вболівальники були задоволені", – цитує слова Віталія Буяльського офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла "біло-синіх" з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. 28 жовтня на Динамо очікує протистояння з Ференцварошем.

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