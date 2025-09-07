Ілір Краснічі був дуже близький до підписання контракту з київським Динамо, повідомляє Телеграм-канал Футбол з вертольоту.

Колос офіційно підписав контракт з грузинським оборонцем – відома вартість трансферу

Косовський універсал впевнено увірвався в український футбол і зараз регулярно грає за свою національну збірну. Тому не дивно, що Динамо звернуло свою увагу вже на адаптованого до УПЛ гравця.

Брати Суркіси робили пропозицію щодо гравця, але керівництво Колоса наполягало на сумі з шістьма нулями, ближче до 2+ млн євро – кияни пропонували втричі менше.

В результаті кияни так і не зробили пропозицію, яка б задовольнила ковалівців, тому трансфер не відбувся, а в Київ поїхав Аліу Тіаре з французького Гавра.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом