Захисник Динамо Олександр Тимчик зазнав пошкодження на тренувальних зборах у Австрії, через що Олександру Шовковському довелось екстрено шукати заміну.

Тимчик зазнав пошкодження на зборах у Австрії, повідомляє ТаТоТаке. Зазначається, що травма правого захисника не є серйозною, однак деталі наразі невідомі.

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Шовковський знайшов йому неочікувану альтернативу – Максим Брагару, який зазвичай виступає на позиції лівого вінгера, отримав шанс у нещодавньому спарингу Динамо. Нагадаємо, уже 22 липня кияни проведуть матч в рамках 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ з переможцем пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.

До слова, Тимчик у минулому сезоні провів 29 матчів за Динамо у всіх змаганнях, в яких записав до свого активу 2 результативні передачі.

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