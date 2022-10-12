Динамо зіграє з Ренном у четвертому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Ренн відбудеться у четвер, 13 жовтня, о 19:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Динамо через російське вторгнення в Україну змушене приймати суперників у Кракові. Минулого тижня кияни програли Ренну, пропустивши гол на останніх хвилинах.

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Фаворитом зустрічі вважається Ренн. Фахівці William Hill на перемогу французів дають коефіцієнт 1.8, успіх Динамо оцінюють в 4.4, а нічию – 3.6. Авторитетна контора Bwin виставила дуже схожі котування.

Матч очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.82, а на відповідний тотал менше – за 1.88. Найбільш ймовірний рахунок – 0:1 на користь Ренна.

Головний претендент на гол – форвард Ренна Мартін Тер'є (2.62), який забив 5 м'ячів в останніх 6 матчах. У Києва найбільше шансів відзначитися мають Віктор Циганков і Віталій Буяльський – коефіцієнт 4.5.

Динамо жахливо провело першу половину групового етапу Ліги Європи. "Біло-сині" не набрали жодного очка за три тури, програвши всім опонентам.

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