"Все дуже інтенсивно, і це мені справді подобається. Я навчаюсь щодня. Це зовсім інша культура, футбол, орієнтований на фізичну силу. Я хочу цим насолоджуватися дедалі більше.

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Можливість виступити у Лізі чемпіонів... Є речі, які я ніколи не забуду – зіграти проти таких великих команд, як Барселона, Бенфіка, Баварія. Вийти на поле Камп Ноу було моєю великою мрією.

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Я переживаю дуже важливий момент у моїй кар'єрі і хочу насолоджуватися ним все більше", – сказав Вітінью у коментарі Lance.

Нагадаємо, бразилець перебрався у Динамо 31 серпня 2021 року з Атлетіко Паранаенсе за 6 млн євро. У поточному сезоні зіграв за "біло-синіх" у 13 матчах, в яких забив 3 голи.

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