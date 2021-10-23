Венесуельський легіонер Динамо Ерік Рамірес попри поразку від Барселони у Лізі чемпіонів (0:1) щасливий від дебюту у найсильнішому євротурнірі.

"Ми не зуміли домогтися результату у матчі з Барселоною. Але в наступних іграх він прийде.

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Дуже радий здійсненню моєї дитячої мрії. Буде продовження", – написав Рамірес на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо на виїзді поступилось Барселоні з рахунком 0:1. Рамірес з'явився на полі на 85-й хвилині, замінивши Віталія Буяльського.

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