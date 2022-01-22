Динамо проводить другий спаринг на зборах. Суперник – люксембурзький Расінг Уніон. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) стартує о 18:00. Це другий контрольний поєдинок киян на іспанських зборах. Напередодні підопічні Мірчі Луческу розгромили іспанський Атлетіко Пульпіленьйо (4:0), забивши всі голи у другому таймі.

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Расінг Уніон виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Люксембургу. Клуб заснований у 2005 році, найвище досягення – друге місце і перемога в Кубку країни. Свого часу за Расінг виступав Жерсон Родрігес (23 матчі та 3 голи у сезоні 2016/17).

У поточному сезоні команда, яку очолює 53-річний Жефф Сайбене, посідає 5 місце турнірної таблиці, відстаючи від лідера на 6 балів. Чемпіонат 2020/21 Расінг завершив на 4-й позиції, виборовши путівку в кваліфікацію Ліги конференцій, але одразу ж вилетів.

Мірча Луческу суттєво змінив стартовий склад, порівняно з вчорашнім матчем. Перші хвилини на зборах отримав Георгій Бущан. Також у старті молоді Антон Боль і Костянтин Вівчаренко. З'явився і Владислав Кулач, який віддав два асисти у першому спарингу.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Боль, Шабанов, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш – Циганков, Вербіч – Кулач.

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