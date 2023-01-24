Динамо розпочинає підготовку до другої частини сезону спарингом проти австрійського Рапіда. Дивитися матч можна безпосередньо в цій новині.

Матч Динамо – Рапід стартує о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі пропонує Youtube-канал "біло-синіх". Це перша контрольна гра на зборах в Туреччині.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Гармаш, Лонвейк – Караваєв, Ванат, Кабаєв.

Динамо завершило осінню частину сезону на третьому місці УПЛ та вилетіло з єврокубків. Рапід – один з найтитулованіших клубів Австрії, який в цьому сезоні традиційно веде боротьбу за Європу.

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