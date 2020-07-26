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Динамо п'ять днів умовляло легендарного скандаліста перебратися в Київ – форвард обрав гранд Серії А

17:18 - Читать на русском
Динамо п'ять днів умовляло легендарного скандаліста перебратися в Київ – форвард обрав гранд Серії А
Адріан Муту / фото: Gica Hagi

Відомий румунський нападник Адріан Муту міг стати гравцем київського Динамо у 2000 році.

Подробиці розповів колишній агент футболіста Іоан Бекалі, який натякнув, що завдяки інтересу киян отримав солідні комісійні від президента міланського Інтера Массімо Моратті.

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"Я привозив Аліуце (екс-гравець Шахтаря, – примітка) в Динамо, коли про нього ще ніхто не знав. Потім українці приїхали до Бухареста і пробули тут п'ять днів. Вони спали і бачили, як би підписати Муту. Але я обіцяв Адріану влаштувати трансфер в міланський Інтер. Ось чому Массімо Моратті заплатив мені комісійні, які він заплатив, коли перехід таки відбувся", – наводить слова агента gsp.ro.

До слова, Муту вдалося побудувати яскраву кар'єру, якщо говорити виключно про футбол. Адріан виступав за Інтер, Ювентус, Фіорентину та інші італійські клуби. Однак справжнім кошмаром став трансфер у Челсі влітку 2003 року. В Лондоні румун вляпався у найбільш скандальну історію за свю свою кар'єру – у його крові знайшли сліди кокаїну. Клуб розірвав контракт, а ФІФА зобов'язала футболіста заплатити Челсі близько 17 млн євро штрафу.

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Теги
Динамо Динамо Інтер Інтер Массiмо Мораттi Адріан Адріан Муту
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