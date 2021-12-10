Лікар Динамо Андрій Шморгун прокоментував ситуацію в клубному лазареті – "біло-сині" не зможуть розраховувати на 4 гравців у поєдинку 18-го туру УПЛ проти Зорі.

"Томаш Кендзьора захворів на COVID-19. Перед матчем із Бенфікою він здав позитивний тест, але самопочуття гравця нормальне, хвороба проходить у легкій формі. Томаш перебуває вдома, у Києві, на самоізоляції. У Владислава Супряги була травма передньої поверхні стегна. Його реабілітація добігає кінця, він працює за індивідуальною програмою та вже готовий приступити до тренувань у загальній групі. Але оскільки перша частина сезону добігає кінця, зіграти вже не встигне.

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Денис Попов зараз проходить один із етапів відновлення за кордоном, щоб урізноманітнити та змінити підходи і форму реабілітації. Що стосується його участі в зимових зборах, то виходитимемо з самопочуття Дениса та стану його коліна. Потрібно враховувати багато факторів, крім функціональної готовності, перш ніж повертати гравця до загальної групи. Буде проведена тестова робота, зроблені повторні рентгенологічні знімки.

Денис продовжує лікування, як і Артем Бєсєдін, який уже розпочав бігову роботу. Його коліно нормально переносить навантаження, і це велике досягнення, що він уже побіг. Для його травми такі темпи відновлення – це дуже добре", – наводить слова Шморгуна офіційний сайт Динамо.

Додамо, що усі 4 гравці не зможуть допомогти "біло-синім" у поєдинку 18-го туру УПЛ проти Зорі, який відбудеться 12 грудня, початок о 17:00.

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