Напередодні Динамо вийшло з відпустки, а сьогодні, 24 червня, гравці першої команди пройшли медогляд, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо офіційно вийшло з відпустки – команда розпочала тренування з зірковим поповненням

Планове обстеження у київській клініці "Добробут" відбулось під наглядом головного тренера Олександра Шовковського.

Динамівці по черзі заходили на огляди до кабінетів профільних спеціалістів – терапевта, кардіолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. Також гравці здавали аналізи та проходили різні обстеження – електрокардіограму, рентгенографію органів грудної клітини, УЗД внутрішніх органів, черевної порожнини та щитоподібної залози, ЕХО серця, остеоденситометрію, дуплексне сканування судин голови та шиї та інші. Тепер результати обстеження будуть оброблятися протягом найближчих декількох днів, після чого їх передадуть клубним лікарям.

Щодо інших функціональних досліджень і тестів – вони можуть проводитися безпосередньо на клубній базі, для цього там є всі необхідні умови й потрібне обладнання. Після медогляду команда вирушила тренування на базу у Віту-Литовську.

У найближчі два тижні Динамо тренуватиметься у Києві, після чого вирушить на підготовчий збір до Австрії.

Герой дня: Шапаренко вразив УЄФА і прокладає трансфер з Динамо – від півтора тисячі гривень до 300 мільйонів євро