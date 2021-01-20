Вечірнє заняття Динамо розпочалось із урочистої зустрічі з босами клубу Шарджа, на тренувальній базі якого проживає київський клуб.

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"Те, що київське Динамо проводить у нас збори, означає, що ми перебуваємо майже на піку світового рівня в плані інфраструктури. Ми давно прагнули досягти світового рівня. Сподіваємося на подальше взаємне співробітництво з Динамо.

З першого погляду на Містера, з його посмішки у момент, коли він вийшов з автобуса і зайшов на стадіон, ми зрозуміли, що все добре і його команді тут комфортно тренуватися. Ми пишаємося, що такий клуб, як Динамо, і такий тренер, як Луческу, проводять збір тут. Ми вже навіть поглядами з Містером домовилися на взаємні візити – ви до нас, а ми до вас", – наводить слова Алі Салім Аль Мідфа, президента ФК Шарджа, офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому спарингу підопічні Луческу поступились польській Легії з рахунком 0:2. Вже завтра, 21 січня, кияни проведуть другий контрольний матч на зборі. Суперником "біло-синіх" буде чемпіон Білорусі – солігорський Шахтар.

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