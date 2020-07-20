Динамо провело урочисте прощання з Лозинським

Київське Динамо зворушливо попрощалось із легендарним захисником 70-80-х Володимиром Лозинським.

Динамо влаштувало прощальну церемонію із колишнім захисником киян Володимиром Лозинським, повідомляє офіційний сайт киян.

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У Олімпійський дворик НСК Олімпійський вшанувати пам'ять, попрощатися та провести в останню путь славетного динамівця прийшли ветерани Динамо, керівництво київського клубу, численні друзі, колеги та підопічні. Серед них – президент Динамо Ігор Суркіс, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, видатні гравці "біло-синіх" Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Володимир Безсонов, Анатолій Дем’яненко, Павло Яковенко, Олег Кузнецов, Олександр Заваров та інші. Після громадянської панахиди Лозинського поховали на ділянці 42А Байкового кладовища.

Нагадаємо, Володимир Лозинський виступав у складі Динамо в період з 1975 по 1984 роки. За цей час він тричі ставав чемпіоном СРСР та двічі вигравав Кубок країни. Окрім того, чотири рази потрапляв до 33-х найкращих футболістів сезону (1979, 1980, 1982 та 1983 рр.). Провів чотири матчі у складі збірної СРСР.

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