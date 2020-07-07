Динамо провело урочисте прощання з легендарним Трошкіним

Київське Динамо зворушливо попрощалось із легендарним Володимиром Трошкіним.

Динамо влаштувало прощальну церемонію із колишнім захисником киян Володимиром Трошкіним, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Помер легенда Динамо Трошкін – він брав з киянами Кубок кубків 1975 року

"Вшанувати пам'ять і проводити в останню путь легенду Динамо та Людину з великої літери, разом із родиною Володимира Миколайовича, прийшли президент Динамо Ігор Суркіс, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, безліч видатних гравців “біло-синіх” різних поколінь: Андрій Біба, Леонід Буряк, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Йожеф Сабо, Володимир Безсонов, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Олександр Петраков, Павло Яковенко, Олег Кузнецов, Юрій Калитвинцев, Сергій Ребров і багато інших.

Після панахиди на НСК Олімпійський Володимир Трошкін був похований на ділянці 75А Лісового кладовища, неподалік від могил інших видатних динамівців – Анатолія Пузача та свого близького друга Віктора Колотова", – йдеться на офіційному сайті Динамо.

Зазначимо, що головних успіхів Трошкін досягнув у футболці "біло-синіх" (1969 – 1977). Володимир Трошкін провів у всіх офіційних турнірах 273 матчі, забивши 27 голів. В його активі звання чотириразового чемпіона СРСР, володаря Кубка СРСР та володаря Суперкубка Європи й Кубка володарів Кубків 1975 року.

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