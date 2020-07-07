toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

Динамо провело урочисте прощання з легендарним Трошкіним

15:13 - Читать на русском
Динамо провело урочисте прощання з легендарним Трошкіним
Прощання з Володимиром Трошкіним / фото ФК Динамо

Київське Динамо зворушливо попрощалось із легендарним Володимиром Трошкіним.

Динамо влаштувало прощальну церемонію із колишнім захисником киян Володимиром Трошкіним, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Помер легенда Динамо Трошкін – він брав з киянами Кубок кубків 1975 року

"Вшанувати пам'ять і проводити в останню путь легенду Динамо та Людину з великої літери, разом із родиною Володимира Миколайовича, прийшли президент Динамо Ігор Суркіс, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, безліч видатних гравців “біло-синіх” різних поколінь: Андрій Біба, Леонід Буряк, Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Йожеф Сабо, Володимир Безсонов, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Олександр Петраков, Павло Яковенко, Олег Кузнецов, Юрій Калитвинцев, Сергій Ребров і багато інших.

Після панахиди на НСК Олімпійський Володимир Трошкін був похований на ділянці 75А Лісового кладовища, неподалік від могил інших видатних динамівців – Анатолія Пузача та свого близького друга Віктора Колотова", – йдеться на офіційному сайті Динамо.

Зазначимо, що головних успіхів Трошкін досягнув у футболці "біло-синіх" (1969 – 1977). Володимир Трошкін провів у всіх офіційних турнірах 273 матчі, забивши 27 голів. В його активі звання чотириразового чемпіона СРСР, володаря Кубка СРСР та володаря Суперкубка Європи й Кубка володарів Кубків 1975 року.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу

blog_ava
Метревелі назвав суму, за яку Коломойський може продати свою частку в Карпатах
08:00
11404
Теги
Головне Динамо Динамо Смерті футболістів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
42
хв
Динамо
21:30
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук