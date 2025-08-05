Київське Динамо продовжує підготовку до матчу 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса.

Віталій Буяльський у матчі проти Хамруна / фото: ФК Динамо

"Біло-сині" провели передматчеве тренування напередодні матчу з Пафосом на Мотор Арені в польському Любліні, повідомляє прес-служба Динамо.

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Штаб Олександра Шовковського отримав приємну новину – разом з командою тренувався і капітан команди Віталій Буяльський. Раніше наставник киян повідомив, що не зможе розраховувати на Анхеля Торреса та Валентина Рубчинського.

Нагадаємо, перший матч Динамо проти Пафоса відбудеться вже сьогодні, 5 серпня, початок о 21:00. Переможець протистояння зустрінеться з сильнішим у парі Лех Познань – Црвена Звезда за право вийти в основний етап Ліги чемпіонів.

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