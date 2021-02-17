Динамо провело тренування перед матчем з Брюгге – Забарний повернувся в обойму
Напередодні протистояння з бельгійцями у Лізі Європи Мірча Луческу отримав серйозне підсилення.
Кияни провели тренування під чітким наглядом Мірчі Луческу напередодні першої зустрічі з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Варто наголосити на поверненні до загальної групи Іллі Забарного. Юний захисник "біло-синіх" пропускав переможний матч з Олімпіком в УПЛ (3:1) через пошкодження коліна. Для тренерського штабу це серйозне підсилення, адже Забарний був одним із лідерів захисту в першій частині сезону (18 поєдинків у всіх турнірах).
Вже завтра, 18 лютого, Динамо протистоятиме Брюгге, початок запеклого протистояння о 17:00. Матч-відповідь запланований на 25 лютого.
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Фото з тренування Динамо: