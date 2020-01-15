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Динамо провело перше тренування в Туреччині

15 січня 19:17 1644 Читать на русском
Динамо провело перше тренування в Туреччині
Олексій Михайличенко / Сайт Динамо

Гравці Динамо розпочали свою підготовку на турецьких зборах.

Сьогодні (15 січня) увечері гравці київської команди випробували поле своєї бази, відео з тренування опублікував офіційний YouTube-канал клубу.

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Судячи з кадрів, футболісти перебувають у чудовому гуморі і налаштовані на плідну роботу. Динамівці навіть влаштували міні-змагання із закручування м'яча у ворота з-за лицьової лінії, однак нікому так і не вдалося досягти успіху. Нагадаємо, тренерський штаб Динамо на збір взяв з собою 29 гравців.

Столичний гранд проведе свій перший контрольний матч у Туреччині 19 січня – суперником стане польська Легія.

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