Динамо провело перше тренування в Туреччині

Гравці Динамо розпочали свою підготовку на турецьких зборах.

Сьогодні (15 січня) увечері гравці київської команди випробували поле своєї бази, відео з тренування опублікував офіційний YouTube-канал клубу.

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Судячи з кадрів, футболісти перебувають у чудовому гуморі і налаштовані на плідну роботу. Динамівці навіть влаштували міні-змагання із закручування м'яча у ворота з-за лицьової лінії, однак нікому так і не вдалося досягти успіху. Нагадаємо, тренерський штаб Динамо на збір взяв з собою 29 гравців.

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