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Динамо провело перше тренування після зборів – Циганков та Дуелунд займались за індивідуальною програмою

07:30 569 Читать на русском
Динамо провело перше тренування після зборів – Циганков та Дуелунд займались за індивідуальною програмою
Тренування гравців Динамо / фото: ФК Динамо Київ

Київське Динамо продовжує підготовку до Суперкубку України проти донецького Шахтаря.

Гравці київського Динамо провели перше тренування після збору в Австрії, повідомляє офіційний сайт киян.

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Зазначається, що тренування проводили спеціальними м'ячами, якими гратимуть у матчі за Суперкубок.

Цікаво, що за індивідуальною програмою тренувались Віктор Циганков та Міккель Дуелунд, які продовжують відновлюватись від пошкоджень.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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